RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Das Papier von RENK legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 34,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'189 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 34,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,35 EUR. Bisher wurden heute 16'910 RENK-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 EUR erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 114,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,729 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten