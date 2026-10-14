Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’184 0.4%  SPI 20’032 0.4%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’188 -0.4%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 6’139 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’286 -0.9%  Dollar 0.8293 -0.7%  Öl 103.8 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Siemens-Aktie dennoch tiefer: Milliardenauftrag für 113 Batteriezüge in Niedersachsen
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Siemens-Aktie: Verkauf von Zürcher Areal - neuer Hauptsitz
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Suche...
ETF Sparplan

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag fester

RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 34,63 EUR nach oben.

RENK
32.59 CHF 2.79%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von RENK legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 34,63 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'343 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 34,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'006 RENK-Aktien.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 73,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 112,30 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,729 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten


Bildquelle: RENK Group AG
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten