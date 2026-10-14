RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von RENK legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 34,63 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'343 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 34,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'006 RENK-Aktien.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 73,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 112,30 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,729 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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