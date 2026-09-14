RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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14.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 42,78 EUR zu.
Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 42,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'599 Punkten liegt. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,91 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31'407 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 111,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit Abgaben von 5,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,730 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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