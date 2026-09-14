RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagnachmittag

Das Papier von RENK konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 42,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'143 Punkten liegt. Bei 42,91 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 183'670 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 4,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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