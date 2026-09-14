RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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14.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 42,24 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 12:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'187 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,91 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,00 EUR. Zuletzt wechselten 125'872 RENK-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 53,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 4,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,730 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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