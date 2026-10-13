RENK Aktie News: RENK am Vormittag nahe Vortagesschluss

Bei der RENK-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,68 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'139 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 34,96 EUR. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,35 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 20'680 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 55,29 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,730 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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