RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag im Minusbereich

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 34,46 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'169 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 34,30 EUR. Bei 34,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'747 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,56 EUR erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,83 Prozent.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten