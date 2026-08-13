RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die RENK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,19 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'293 Punkten steht. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,57 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 49,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20'443 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Gewinne von 80,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 19,63 Prozent sinken.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,734 EUR je RENK-Aktie. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272.62 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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