RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 50,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'327 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 49,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163'547 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 40,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 19,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,734 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272.62 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.08.2027 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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