RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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13.08.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK steigt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 51,12 EUR.
Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 51,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'337 Punkten tendiert. Bei 51,43 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 77'706 RENK-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 76,72 Prozent Luft nach oben. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,734 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272.62 Mio. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte RENK die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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