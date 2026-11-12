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12.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 32,54 EUR ab.
Die RENK-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 32,54 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'765 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 32,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 276'546 Stück.
Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,36 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 52,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,39 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,46 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,701 EUR. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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