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12.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 33,88 EUR.
Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 33,88 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'171 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 33,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153'249 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,01 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die RENK-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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