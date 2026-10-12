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12.10.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Vormittag

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 34,42 EUR.

RENK
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 34,42 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'054 Punkten steht. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 34,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 18'603 Stück.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 132,22 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,49 EUR am 08.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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