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12.10.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 34,21 EUR.

RENK
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 34,21 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'071 Punkten liegt. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 196'010 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 133,68 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,49 EUR am 08.10.2026. Mit Abgaben von 2,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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