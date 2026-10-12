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12.10.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittag an Fahrt

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von RENK zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 34,09 EUR.

RENK
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,09 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'027 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 34,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103'988 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 79,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 134,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 1,77 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,730 EUR. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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