RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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12.08.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittwochvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 50,36 EUR.
Das Papier von RENK konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 50,36 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'287 Punkten notiert. Bei 50,47 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'401 RENK-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,39 Prozent. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 24,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,734 EUR aus. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272.62 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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