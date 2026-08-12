RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,56 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'430 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,55 EUR aus. Bei 50,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 217'704 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 44,03 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,21 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,734 EUR. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272.62 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,70 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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