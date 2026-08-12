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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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12.08.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittag stärker

RENK Aktie News: RENK am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 50,88 EUR.

RENK
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Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 50,88 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'491 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 51,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,18 EUR. Zuletzt wechselten 117'005 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 77,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 26,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,734 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272.62 Mio. EUR umgesetzt.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. RENK dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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