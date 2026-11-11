RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 35,72 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'253 Punkten steht. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,68 EUR ab. Bei 36,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 10'750 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 68,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,701 EUR belaufen. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.

Die RENK-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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