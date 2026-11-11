RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag schwächer

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 34,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'055 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 33,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,21 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 384'187 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 68,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 100,21 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,93 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,701 EUR. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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