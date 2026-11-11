RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag im Minus

Um 12:28 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 34,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'996 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 34,32 EUR. Bei 36,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 155'330 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,72 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 2,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027

RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet

RENK-Aktie leichter: Verkauf der Gleitlager-Sparte an Miba treibt Konzernumbau voran