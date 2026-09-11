RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

Die RENK-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 42,29 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'617 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 41,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20'880 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 53,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,34 EUR am 25.06.2026. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 4,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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