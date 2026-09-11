RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag tiefer

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 41,79 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'613 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 41,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 199'013 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,18 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Abschläge von 3,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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