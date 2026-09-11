RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,38 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'650 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 42,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 84'549 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,17 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 4,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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