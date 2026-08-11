RENK Aktie News: RENK am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 50,37 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'257 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 51,38 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33'868 RENK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 44,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 24,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,734 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272.62 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang

Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu - Unternehmensmeldungen stützen den Sektor

Thales liefert den Funken: Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ziehen mit