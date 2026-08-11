RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 49,47 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'148 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 49,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 116'692 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 82,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Abschläge von 18,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,734 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272.62 Mio. EUR umgesetzt.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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