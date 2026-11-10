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10.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 37,27 EUR zu.
Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 37,27 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'457 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 37,45 EUR. Bei 36,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 43'369 RENK-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 68,36 EUR. 83,44 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR ab. Mit Abgaben von 10,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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