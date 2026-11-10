RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag gefragt

Das Papier von RENK legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,14 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'205 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 37,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 169'942 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,36 EUR an. Gewinne von 89,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 7,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,701 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 29.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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