RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagmittag fester

Das Papier von RENK konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 36,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'337 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 37,45 EUR. Bei 36,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 116'501 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,36 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Mit einem Zuwachs von 86,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,49 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von RENK.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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