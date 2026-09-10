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10.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roten Vorzeichen

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 41,96 EUR.

RENK
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Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 41,96 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'033 Punkten realisiert. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,51 EUR ab. Mit einem Wert von 42,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122'473 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 53,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit einem Kursverlust von 3,86 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,730 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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