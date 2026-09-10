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10.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

RENK Aktie News: RENK wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 41,78 EUR.

RENK
39.39 CHF -0.14%
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Die RENK-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 41,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'608 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 41,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 369'735 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 116,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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