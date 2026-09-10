RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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10.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RENK
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 41,94 EUR abwärts.
Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 41,94 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'995 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 41,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264'008 RENK-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 115,43 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 3,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 18.11.2027 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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