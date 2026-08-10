RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'505 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 51,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'757 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR an. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 79,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,734 EUR je Aktie ausschütten. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272.62 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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