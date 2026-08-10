RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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10.08.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 51,19 EUR.
Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 51,19 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'315 Punkten steht. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 51,55 EUR zu. Bei 50,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 216'839 Aktien.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 43,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,734 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,01 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272.62 Mio. EUR eingefahren.
Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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