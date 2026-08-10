RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 50,30 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 50,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'440 Punkten liegt. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 51,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107'997 RENK-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. 79,60 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Abschläge von 19,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,734 EUR ausgeschüttet werden. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272.62 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. RENK dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang
Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu - Unternehmensmeldungen stützen den Sektor
Thales liefert den Funken: Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ziehen mit
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
16:29
|RENK Aktie News: RENK legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.08.26
|RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang (AWP)
Analysen zu RENK
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.