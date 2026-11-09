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09.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 34,15 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'612 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 33,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23'580 RENK-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Gewinne von 100,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Mit Abgaben von 1,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.
RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 29.03.2028 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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