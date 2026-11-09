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09.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 35,77 EUR zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 35,77 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'073 Punkten tendiert. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 35,79 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198'449 RENK-Aktien.
Bei 68,36 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,11 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,49 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 6,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,703 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 03.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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