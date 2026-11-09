RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 35,14 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'902 Punkten liegt. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,50 EUR. Zuletzt wechselten 84'283 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,36 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 94,56 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,60 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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