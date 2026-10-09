RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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09.10.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 34,09 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,09 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,35 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15'506 RENK-Aktien.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 58,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 1,76 Prozent wieder erreichen.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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