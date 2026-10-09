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09.10.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK steigt am Nachmittag

RENK Aktie News: RENK steigt am Nachmittag

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 34,36 EUR.

RENK
31.88 CHF -0.04%
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Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'054 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 34,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 137'940 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,45 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 139,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Abschläge von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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