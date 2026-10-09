RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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09.10.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,14 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,14 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'995 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 34,35 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 34,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'395 RENK-Aktien.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 82,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 58,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 1,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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