RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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09.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 42,85 EUR.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 42,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'338 Punkten steht. Bei 42,80 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47'950 RENK-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. 110,85 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.
RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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