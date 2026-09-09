RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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09.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 42,60 EUR.
Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 42,60 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'069 Punkten notiert. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 42,40 EUR. Bei 43,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 282'974 Aktien.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 112,07 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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