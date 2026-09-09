RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die RENK-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 43,19 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'178 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 42,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 130'646 Stück.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 52,20 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,34 EUR am 25.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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