RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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08.10.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 33,58 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 33,58 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'699 Punkten steht. Die RENK-Aktie sank bis auf 33,49 EUR. Bei 34,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72'387 RENK-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 84,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 150,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR aus. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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