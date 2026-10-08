RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,42 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 29'718 Punkten steht. Bei 34,53 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,49 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194'315 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 144,28 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,730 EUR belaufen. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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