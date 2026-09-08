RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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08.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 44,19 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'475 Punkten liegt. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,84 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,02 EUR. Bisher wurden heute 256'281 RENK-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 40,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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