RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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08.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 43,14 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 43,14 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'452 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 43,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133'045 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 52,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 40,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 6,49 Prozent Luft nach unten.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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