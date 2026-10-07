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07.10.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittwochvormittag nach

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 35,66 EUR ab.

RENK
33.39 CHF -1.54%
Kaufen Verkaufen

Die RENK-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 35,66 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'519 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 35,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'323 RENK-Aktien.

Am 08.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,10 EUR an. Gewinne von 138,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,66 EUR am 07.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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