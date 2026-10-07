RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die RENK-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 34,84 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'342 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 34,69 EUR. Bei 35,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205'788 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,10 EUR erreichte der Titel am 08.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 07.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,730 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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